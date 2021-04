Scuola, arriva il Piano per l’estate: pacchetto da 510 milioni di euro (Di martedì 27 aprile 2021) Un Piano per l’estate da 510 milioni di euro per consentire agli studenti a giugno, luglio e agosto di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (dall’italiano alla matematica, alle lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. Lo ha messo a punto il Ministero dell’Istruzione: l’obiettivo è utilizzare i mesi estivi per costruire un “ponte” verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che intende anche valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza. Le attività saranno complementari e integrate con quelle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Unperda 510diper consentire agli studenti a giugno, luglio e agosto di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (dall’italiano alla matematica, alle lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. Lo ha messo a punto il Ministero dell’Istruzione: l’obiettivo è utilizzare i mesi estivi per costruire un “ponte” verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che intende anche valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza. Le attività saranno complementari e integrate con quelle ...

