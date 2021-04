Scuola aperta (per i laboratori) in estate: il ministero vara un piano da 510 milioni (Di martedì 27 aprile 2021) L’obiettivo è consentire a studenti e studentesse di rafforzare l’apprendimento e recuperare la socialità. Il ministero dell’Istruzione ha varato un piano per l’estate da 510 milioni di euro. Gli allievi potranno usufruire nei mesi estivi di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.Lo ha messo a punto il ministero dell’Istruzione, guidato dal ministro Patrizio Bianchi, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ‘ponte’ verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) L’obiettivo è consentire a studenti e studentesse di rafforzare l’apprendimento e recuperare la socialità. Ildell’Istruzione hato unper l’da 510di euro. Gli allievi potranno usufruire nei mesi estivi diper il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.Lo ha messo a punto ildell’Istruzione, guidato dal ministro Patrizio Bianchi, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ‘ponte’ verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che ...

Advertising

gio551 : RT @HuffPostItalia: Scuola aperta (per i laboratori) in estate: il ministero vara un piano da 510 milioni - gio551 : Scuola aperta (per i laboratori) in estate: il ministero vara un piano da 510 milioni | L'HuffPost - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Scuola aperta (per i laboratori) in estate: il ministero vara un piano da 510 milioni - Daniela54092686 : RT @HuffPostItalia: Scuola aperta (per i laboratori) in estate: il ministero vara un piano da 510 milioni - HuffPostItalia : Scuola aperta (per i laboratori) in estate: il ministero vara un piano da 510 milioni -