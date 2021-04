Satin | agente Maignan | «Portiere top | sarebbe un’ottima scelta per il Milan»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 aprile 2021) Brunodi Mike, ha parlato del futuro del proprio assistito che sembra essere ad un passo dalBrunodi Mike, ha parlato del futuro del proprio assistito che sembra essere ad un passo dal: «è untop – afferma il procuratore a Sky sport – è l’erede di Lama, Mike lo dice sempre che x lui è stato un esempio.per ilnel caso in cui Gigio non rinnovasse. È cresciuto nel vivaio del Psg, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille»., in scadenza di contratto nel 2022, ...