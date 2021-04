Sarah Felberbaum abbraccia il marito Daniele De Rossi appena guarito dal Covid | “37 giorni dopo”

(Di martedì 27 aprile 2021) “37”. Così scrivepubblicando su Instagram la prima fotota alDeche lui ha vinto la sua battaglia contro il. L’ex calciatore della Roma era infatti risultato positivo al virus durante l’ultimo ritiro della Nazionale e il 7 aprile si era reso necessario per lui il ricovero allo Spallanzani di Roma a causa di una polmonite interstiziale bilaterale. Fortunatamente, i medici sono riusciti a prenderla in fase iniziale e Deora si è finalmente negativizzato e si sta riprendendo. Tanta la gioia della moglie, come si vede nel tenero scatto da lei condiviso. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

