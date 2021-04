San Marino | abolito anche il coprifuoco | le regole per entrare

(Di martedì 27 aprile 2021) Sanriaperture: da oggiil. Prossimo obiettivo le discoteche. Si puòda zona gialla Il programma delle riaperture sul Monte Titano prosegue spedito così come le vaccinazioni, tanto che ormai ci sono più vaccini che persone. Mentre Sansi prepara a diventare Paese Covid-free, diventa l’unico posto in Italia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SkyTG24 : Covid, a San Marino è stato abolito il coprifuoco: ipotesi riapertura delle discoteche - Agenzia_Ansa : A San Marino abolito il coprifuoco, ora si lavora al ballo. Da oggi tesserino a chi è stato vaccinato o ha avuto vi… - AnnalisaChirico : San Marino, abolito il coprifuoco. Leggi qui ?? #LaChirico - radio_pierpaolo : @SpectoHelp Potete per favore aggiungere la tv di San Marino rtv e anche la radio San Marino e Radio San Marino classic? Grazie - FabrizioDalCol : San Marino dice addio al coprifuoco. Ora punta a riaprire le discoteche -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

BOLOGNA. Abolito il coprifuoco, sul Titano, la nuova frontiera oggi è il ballo e la discoteca con la preparazione di nuovi protocolli.non ha più il coprifuoco da ieri, bar e ristoranti non hanno più limiti di orario, nessuna restrizione per gli spostamenti all'interno del territorio statale sammarinese. Unico divieto ...Denunciati e sanzionati Cattolica: dal 3 maggio la nazionale cantanti in ritiro al "Calbi": l'Ordine equestre di Sant'Agata ai vertici dell'associazione alpini Bonaccini: 'Perchè posso ...Le regole per andare a San Marino per turismo. Dopo i ristoranti, abolito il coprifuoco, poi apriranno le discoteche ...Prende forma il nuovo San Marino Calcio che si appresta a ritornare sulla ribalta del calcio italiano dopo il “divorzio” del 2017 che cancellò una lunga storia fatta di 15 anni di calcio professionist ...