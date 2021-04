Sacerdote arrestato per abusi su minori, la famiglia della vittima: offerti 25mila euro per il silenzio (Di martedì 27 aprile 2021) Cresce lo scandalo sul Sacerdote arrestato a Ferrara dalla squadra mobile di Enna per presunta violenza sessuale su minori. Per la Procura potrebbero esserci numerose vittime dell’uomo, che avrebbe compiuto abusi nel suo periodo da seminarista ma anche successivo alla nomina. Dalla famiglia di una presunta vittima, emerge ora che sarebbero stati offerti soldi per mettere a tacere la vicenda. Sacerdote arrestato per violenza su minori: offerti 25mila euro alla vittima La notizia è stata rilanciata nella giornata di oggi: don Giuseppe Rugolo, Sacerdote della diocesi di Piazza Armerina (Enna), è stato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021) Cresce lo scandalo sula Ferrara dalla squadra mobile di Enna per presunta violenza sessuale su. Per la Procura potrebbero esserci numerose vittime dell’uomo, che avrebbe compiutonel suo periodo da seminarista ma anche successivo alla nomina. Dalladi una presunta, emerge ora che sarebbero statisoldi per mettere a tacere la vicenda.per violenza suallaLa notizia è stata rilanciata nella giornata di oggi: don Giuseppe Rugolo,diocesi di Piazza Armerina (Enna), è stato ...

