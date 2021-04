Ron DeSantis | l' italoamericano che punta alla Casa Bianca

Leggi su panorama

(Di martedì 27 aprile 2021) Non è poca l'incertezza che regna nel Partito repubblicano. Dopo la sconfitta dello scorso novembre, l'elefantino sta cercando il modo di riorganizzarsi: il problema sul tavolo è infatti duplice. Da una parte, è necessario capire quale strada seguire dal punto di vista eminentemente politico-ideologico: sotto questo aspetto, il dibattito interno è serrato tra chi vuole proseguire con la linea trumpista e chi – al contrario – invoca un ritorno a posizioni più vicine all'establishment. In secondo luogo, si pone una questione di leadership. Donald Trump ha già chiarito di non voler restare fuori dscena politica e, anzi, si è proposto come kingmaker del partito in vista delle prossime elezioni di metà mandato. Ciononostante l'ex presidente americano non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. E, almeno per il momento, l'ipotesi di una sua ricandidatura ...