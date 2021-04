Roma zona gialla, metro ancora affollate (Di martedì 27 aprile 2021) Riaprono bar e ristoranti, cinema e teatri. Anche la scuola torna in presenza. Il Lazio riprende a respirare, ma lo fa meno nei vagoni della metropolitana. Con l’entrata in zona gialla della Regione le misure di contenimento sono alleggerite: tra i banchi di scuola torneranno dal 70 al 100% degli studenti, anche del liceo e delle università. Molti si riversano su bus e metropolitane, così il servizio di trasporto pubblico è messo a dura prova. A partire da ieri le corse dei mezzi di superficie sono state potenziate, diluendo l’afflusso di pendolari. Il problema si presenta nell’orario di punta della mattina, quando i vagoni delle linee metro della città si riempiono di viaggiatori. Fermata dopo fermata aumenta il numero dei passeggeri, così come il tempo di permanenza all’interno delle carrozze. E il ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Riaprono bar e ristoranti, cinema e teatri. Anche la scuola torna in presenza. Il Lazio riprende a respirare, ma lo fa meno nei vagoni dellapolitana. Con l’entrata indella Regione le misure di contenimento sono alleggerite: tra i banchi di scuola torneranno dal 70 al 100% degli studenti, anche del liceo e delle università. Molti si riversano su bus epolitane, così il servizio di trasporto pubblico è messo a dura prova. A partire da ieri le corse dei mezzi di superficie sono state potenziate, diluendo l’afflusso di pendolari. Il problema si presenta nell’orario di punta della mattina, quando i vagoni delle lineedella città si riempiono di viaggiatori. Fermata dopo fermata aumenta il numero dei passeggeri, così come il tempo di permanenza all’interno delle carrozze. E il ...

