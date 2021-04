Roma, Ultimo si siede al piano e improvvisa uno show all’aeroporto di Fiumicino: “Suoniamo? Non ho resistito” (Video) (Di martedì 27 aprile 2021) Un pianoforte a disposizione di chi vuole suonare all’aeroporto di Fiumicino: stavolta a esibirsi a sorpresa è stato un cantautore Romano, Ultimo. “Non ho resistito”. Con questa frase l’artista ha deciso di postare un Video seduto al pianoforte all’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Il Video, caricato dal cantante sui suoi canali social, è diventato rapidamente virale. L’esibizione di ‘Buongiorno vita‘ ha attirato subito l’attenzione dei passeggeri, che si sono raccolti attorno al piano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Unforte a disposizione di chi vuole suonaredi: stavolta a esibirsi a sorpresa è stato un cantautoreno,. “Non ho”. Con questa frase l’artista ha deciso di postare unseduto alfortedi, a. Il, caricato dal cantante sui suoi canali social, è diventato rapidamente virale. L’esibizione di ‘Buongiorno vita‘ ha attirato subito l’attenzione dei passeggeri, che si sono raccolti attorno al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

