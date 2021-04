Roma, ‘scacco matto’ a Tor Bella Monaca, azzerati i vertici dello spaccio: 51 arresti (FOTO) (Di martedì 27 aprile 2021) Scacco matto allo spaccio a Tor Bella Monaca. I Carabinieri con un’imponente operazione hanno azzerato i vertici della più grande piazza di spaccio operante nella borgata Romana. Il blitz, scattato all’alba, sta portando all’arresto di 51 persone. Operazione antidroga dei Carabinieri, colpiti i vertici dello spaccio a Tor Bella Monaca In varie regioni d’Italia, i Carabinieri stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico, radicata nella Capitale e con base operativa e logistica nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Scacco matto alloa Tor. I Carabinieri con un’imponente operazione hanno azzerato idella più grande piazza dioperante nella borgatana. Il blitz, scattato all’alba, sta portando all’arresto di 51 persone. Operazione antidroga dei Carabinieri, colpiti ia TorIn varie regioni d’Italia, i Carabinieri stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico, radicata nella Capitale e con base operativa e logistica nel ...

