Roma | presidio sotto al Miur per l’emergenza sostegno

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 aprile 2021) “La figura dell’insegnante è fondamentale per evitare un’esclusione dalla società.” A parlare è Serena Pascucci, vicepresidente ADHD Lazio ODV che oggi era di fronte alassieme alle famiglie di bambini e bambine con disabilità a sostenere la richiesta degli insegnanti didi potersi specializzare nel loro campo. Risultati idonei, ma non vincitori. Questa è la condizione degli insegnanti diche, a causa dei pochissimi posti messi a bando per la loro formazione, rischiano di essere ammessi al VI ciclo, lasciandoli così in un limbo. La figura dell’insegnante dirichiede una specializzazione necessaria per saper affrontare determinate situazioni all’interno di un ambiente scolastico, luogo in cui si coltiva l’inclusione in una società. L’idea è di sensibilizzare le istituzioni sull’importanza ...