Roma, nuovi esposti in procura per il caos cimiteri. La replica di Ama: “Valutiamo denuncia per procurato allarme” (Di martedì 27 aprile 2021) Non si fermano le polemiche a Roma per i ritardi e i disservizi nei cimiteri capitolini. Dopo la denuncia del parlamentare dem Andrea Romano e la decisione della sindaca Virginia Raggi di convocare la municipalizzata Ama per trovare una soluzione, in procura sono stati presentati nuovi esposti. Una prima denuncia è arrivata nei giorni scorsi dall’associazione Eccellenza Funeraria, secondo cui circa 2mila bare attendono ancora una sepoltura da quasi tre mesi. Ora si sono appellati ai magistrati di piazzale Clodio anche la Lega e il Comitato Tutela cimiteri. I dirigenti Romani del Carroccio sostengono che la situazione delle sepolture nella Capitale è ormai “insostenibile e al collasso. Mesi di attesa per le cremazioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Non si fermano le polemiche aper i ritardi e i disservizi neicapitolini. Dopo ladel parlamentare dem Andreano e la decisione della sindaca Virginia Raggi di convocare la municipalizzata Ama per trovare una soluzione, insono stati presentati. Una primaè arrivata nei giorni scorsi dall’associazione Eccellenza Funeraria, secondo cui circa 2mila bare attendono ancora una sepoltura da quasi tre mesi. Ora si sono appellati ai magistrati di piazzale Clodio anche la Lega e il Comitato Tutela. I dirigentini del Carroccio sostengono che la situazione delle sepolture nella Capitale è ormai “insostenibile e al collasso. Mesi di attesa per le cremazioni, ...

Advertising

CarloCalenda : Roma è la città più trafficata al mondo dopo Bogotà e Rio perché ha pochi mezzi pubblici, gestiti da incubo. Zero n… - virginiaraggi : .@matteosalvinimi non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri… - vaticannews_it : #25aprile2021 #papafrancesco ordina nove nuovi preti per la diocesi di Roma: 'Il sacerdozio non è una carriera, ma… - CarloOlb : @ilgiornale ingolosito dalla prospettiva che l’entrata dei nuovi ospiti dell’Impero offrisse a Roma la possibilità… - Angelo16963582 : @Roma Notizie dei 45 nuovi Filobus fermi da maggio 2020 al deposito #atac di Tor Pagnotta perché non c’è contratto… -