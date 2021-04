Roma, niente Jorginho. L'agente: "Due anni al Chelsea, poi torna in Italia" (Di martedì 27 aprile 2021) Roma - Il possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Roma ha alimentato le voci di mercato su un possibile ritorno di Jorginho in Italia. Per il momento però l'approdo del regista in giallorosso resta ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021)- Il possibile arrivo di Maurizio Sarri allaha alimentato le voci di mercato su un possibile ritorno diin. Per il momento però l'approdo del regista in giallorosso resta ...

Advertising

emlistar : RT @gloquenzi: Il tracollo di Ama I rifiuti saranno conferiti nei cassonetti destinati alle abitazioni, con il rischio di alimentare il fen… - VengoDiMongo : RT @gloquenzi: Il tracollo di Ama I rifiuti saranno conferiti nei cassonetti destinati alle abitazioni, con il rischio di alimentare il fen… - sportli26181512 : Roma, niente Jorginho. L’agente: “Due anni al Chelsea, poi torna in Italia”: Morte Santos parla del suo assistito a… - AHerSan89 : RT @LAROMA24: La carica dei tifosi a 2 giorni da Manchester, Dzeko: 'United favorito, ma niente paura'. Mayoral, parla l'agente: 'Il riscat… - aurochedici : Sono nata e cresciuta in un quartiere di Roma per 18 anni, poi me ne sono andata da un’altra parte e non sentivo pe… -