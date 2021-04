Roma, il Papa ha scelto: Frate Emanuele Stablum sarà Venerabile. Salvò decine di persone dai nazisti aprendo le posrte dell'ospedale Idi (Di martedì 27 aprile 2021) Da sempre ritenuto un eroe, Frate Emanuele Stablum ora sarà Venerabile. A stabilirlo è stato Papa Francesco con un decreto. La Congregazione per le Cause dei Santi infatti, dopo anni di documentazione,... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Da sempre ritenuto un eroe,ora. A stabilirlo è statoFrancesco con un decreto. La Congregazione per le Cause dei Santi infatti, dopo anni di documentazione,...

