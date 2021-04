Roma, Dzeko punta il Manchester United: “Abbiamo il diritto di crederci” (Di martedì 27 aprile 2021) “Quando giochi una semifinale, sollevare la coppa è certamente l’obiettivo finale. Davanti a noi Abbiamo uno degli avversari più forti degli ultimi 20 anni del calcio europeo, e non sarà affatto facile. Ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura. Tutto è possibile“. Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante della Roma, in vista della semifianle di andata di Europa League. Ai microfoni della Uefa, il bosniaco carica l’ambiente: “Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Conosciamo la loro forza. Il Manchester United parte certamente favorito, ma il fatto stesso di essere arrivati in semifinale ci dà il diritto di crederci”. Infine una battuta sul suo ritorno a Manchester: “Non sono più tornato da quando ho lasciato il City sei anni ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “Quando giochi una semifinale, sollevare la coppa è certamente l’obiettivo finale. Davanti a noiuno degli avversari più forti degli ultimi 20 anni del calcio europeo, e non sarà affatto facile. Ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura. Tutto è possibile“. Queste le dichiarazioni di Edin, attaccante della, in vista della semifianle di andata di Europa League. Ai microfoni della Uefa, il bosniaco carica l’ambiente: “Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Conosciamo la loro forza. Ilparte certamente favorito, ma il fatto stesso di essere arrivati in semifinale ci dà ildi”. Infine una battuta sul suo ritorno a: “Non sono più tornato da quando ho lasciato il City sei anni ...

