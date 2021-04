Roma, Dzeko: “Manchester United più forte, ma ci crediamo” (Di martedì 27 aprile 2021) La Roma si aggrappa all’Europa League per risollevare le sorti di una stagione storta. La doppia sfida col Manchester United in semifinale è l’ultimo appiglio, se la squadra di Fonseca non saprà afferrarlo verrò travolto dal turbine di critiche che già si leva dalle parti di Roma. L’ultima sconfitta con Il Cagliari ha esasperato gli animi: non c’è un’altra occasione. Per parlare della doppia sfida con lo United, ai microfoni della Uefa, è intervenuto Edin Dzeko. Uno che a Manchester, sponda City, si è tolto parecchie soddisfazioni: “Non sono più tornato a Manchester da quando ho lasciato il City sei anni fa. Sarà una partita speciale per me visto che fino a qualche anno fa era un derby. Le partite europee, soprattutto contro avversari di questo ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Lasi aggrappa all’Europa League per risollevare le sorti di una stagione storta. La doppia sfida colin semifinale è l’ultimo appiglio, se la squadra di Fonseca non saprà afferrarlo verrò travolto dal turbine di critiche che già si leva dalle parti di. L’ultima sconfitta con Il Cagliari ha esasperato gli animi: non c’è un’altra occasione. Per parlare della doppia sfida con lo, ai microfoni della Uefa, è intervenuto Edin. Uno che a, sponda City, si è tolto parecchie soddisfazioni: “Non sono più tornato ada quando ho lasciato il City sei anni fa. Sarà una partita speciale per me visto che fino a qualche anno fa era un derby. Le partite europee, soprattutto contro avversari di questo ...

