Roma, dal furto alla tragedia: ladro resta incastrato nel condotto per l'aria, morto 30enne (Di martedì 27 aprile 2021) Doveva essere molto probabilmente un furto, un "colpo" poi finito in tragedia con il ladro trovato morto. E' successo la notte tra venerdì e sabato a Roma, nel centro commerciale in viale della Primavera, a Centocelle. furto finisce in tragedia Il giovane malvivente, classe 1991, è stato trovato senza vita nel condotto per l'aria, lì dove era rimasto incastrato. Un piano forse non studiato nei minimi dettagli, una terribile fatalità, un incidente su cui indagare per capire cosa è realmente successo. Gli agenti di Polizia del Commissariato Torpignattara, intervenuti sul posto, stanno cercando di fare luce sulla morte del 30enne: da ricostruire l'intera dinamica e verificare se ci siano state o meno ...

