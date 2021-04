Roma | corona per i martiri del nazi - fascismo bruciata Danneggiata anche la targa | Raggi | ' Condanna a qualsiasi rigurgito'

Advertising

virginiaraggi : Ieri notte è stata bruciata la lapide a Pietralata che ricorda i martiri partigiani morti il 23 ottobre 1943. Un ge… - Quirinale : #25Aprile, Roma - quartiere #Quadraro, il Presidente #Mattarella depone una corona di alloro al monumento che ricor… - repubblica : Bruciata corona davanti alla targa per i martiri del nazifascismo a Roma - corriereroma : Roma, Pietralata: a fuoco per la seconda volta la corona di fiori sotto alla targa per i partigiani. Oggi sit-in - DaniSalvestroni : RT @TgLa7: #Bruciata corona martiri nazi-fascismo a Roma Danneggiata anche targa, indaga la Digos -

Ultime Notizie dalla rete : Roma corona

Bruciata nella notte aunadavanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi - fascimo, in zona Pietralata a. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. Sul posto i poliziotti ...... dal 1928 Capo del Servizio di Collegamento Tecnico, Telefoni, Radio e Autoparco del Comune di... alcune delle quali erano motorizzate così come alcuni dei getti dellaintermedia intorno ...Bruciata nella notte a Roma una corona davanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi-fascimo, in zona Pietralata a Roma. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. Sul.Azione squadrista nella notte a Pietralata dove ignoti hanno dato alle fiamme la lapide e la corona di fiori che ricordano i partigiani qui trucidati ...