Roma, 30enne morto nel condotto d'aerazione di un centro commerciale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 Aprile 2021 - Un uomo di 30 anni è stato trovato morto in un condotto di aerazione che porta all'interno del centro commerciale di viale della Primavera a Roma . Sulla vicenda sono in corso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021), 27 Aprile 2021 - Un uomo di 30 anni è stato trovatoin undiche porta all'interno deldi viale della Primavera a. Sulla vicenda sono in corso ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @rep_roma: Roma, tenta di introdursi nel centro commerciale dal condotto per l'aria: ladro 30enne muore incastrato [di Andrea Ossino] [a… - CorriereCitta : Roma, dal furto alla tragedia: ladro resta incastrato nel condotto per l’aria, morto 30enne - GrifoRampante : Roma, tenta di introdursi nel centro commerciale dal condotto per l'aria: ladro 30enne muore incastrato… - tuittocose : RT @repubblica: Roma, tenta di introdursi nel centro commerciale dal condotto per l'aria: ladro 30enne muore incastrato - GMontalesi : RT @repubblica: Roma, tenta di introdursi nel centro commerciale dal condotto per l'aria: ladro 30enne muore incastrato -