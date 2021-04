Ristoranti, quante persone al tavolo in zona gialla: regole per mangiare fuori a pranzo e a cena (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante chi viva in una Regione dichiarata “zona gialla” possa godere di numerose libertà, ci sono varie regole anche per loro. Come sappiamo se una Regione, come il Lazio ad esempio, viene indicizzata come “gialla” i cittadini potranno recarsi a pranzo e cena al ristorante. Questa è una delle novità più apprezzate del decreto: tuttavia ci sono regole anche per i ristoratori e i clienti. La riapertura dei Ristoranti (a pranzo e cena) potrebbe creare dei fraintendimenti, come ad esempio alcuni potrebbero intenderla come una possibilità di celebrare un evento. Che sia una laurea, un compleanno o un matrimonio, fare assembramenti è sempre vietato. C’è infatti una regola importante che riguarda in quanti si può andare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante chi viva in una Regione dichiarata “” possa godere di numerose libertà, ci sono varieanche per loro. Come sappiamo se una Regione, come il Lazio ad esempio, viene indicizzata come “” i cittadini potranno recarsi aal ristorante. Questa è una delle novità più apprezzate del decreto: tuttavia ci sonoanche per i ristoratori e i clienti. La riapertura dei(a) potrebbe creare dei fraintendimenti, come ad esempio alcuni potrebbero intenderla come una possibilità di celebrare un evento. Che sia una laurea, un compleanno o un matrimonio, fare assembramenti è sempre vietato. C’è infatti una regola importante che riguarda in quanti si può andare ...

Advertising

CorriereCitta : Ristoranti, quante persone al tavolo in zona gialla: regole per mangiare fuori a pranzo e a cena - MonicaLottoV : @ilgiornale Quindi secondo Paone dobbiamo mangiare sempre a casa? Ottimo per le donne con piatti e pitocche da lava… - ViaCialdini : RT @Luongo11: #Cittadini #Italiani...ma è normale che un #governo la #politica ci impone il #coprifuoco che ci dice quante #persone invita… - aparrella : I ristoranti apriranno certo ma quante persone ci potranno andare? #StaseraItalia - Gio53272615 : @MediasetTgcom24 Caro papa, sa quanti italiani sono morti, quante imprese e ristoranti sono falliti grazie al gover… -