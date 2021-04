Riqualificazione energetica e sismica, accordo Eni gas e luce-Legacoop-Harley&Dikkinson (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni gas e luce, Harley&Dikkinson e Legacoop Produzione e Servizi – l’Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop – hanno siglato un accordo per promuovere le opportunità connesse alla Riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio. Grazie a quest’accordo, si legge in una nota congiunta, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa da Legacoop Produzione e Servizi, grazie alla capillare organizzazione territoriale, potrà ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni gas e, Harley&Dikkinson eProduzione e Servizi – l’Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a– hanno siglato unper promuovere le opportunità connesse allae di messa in sicurezzadegli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio. Grazie a quest’, si legge in una nota congiunta, la rete dei consorzi nazionali, delle cooperative e dei consorzi artigiani in forma cooperativa, promossa daProduzione e Servizi, grazie alla capillare organizzazione territoriale, potrà ...

