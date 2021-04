Rinnovo Ranieri: vicina la firma sul prolungamento di contratto. I dettagli (Di martedì 27 aprile 2021) Sampdoria, la firma di Ranieri sul Rinnovo di contratto potrebbe già arrivare entro questo fine settimana: assenso al programma, manca il lato economico Claudio Ranieri potrebbe affrontare la Roma con in tasca il Rinnovo di contratto già firmato. A quanto riporta La Repubblica, persone vicino al tecnico della Sampdoria assicurano che il progetto presentato da Massimo Ferrero al tecnico blucerchiato ha trovato il suo assenso e ora manca solo l’aspetto economico. Difficoltà che, da quello che trapela, potrebbero essersi ridimensionate complice il “decreto immigrazione” e dalla fiscalità agevolata di cui può disporre Ranieri. Riguardo ai tempi della fumata bianca si parla di fine settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Sampdoria, ladisuldipotrebbe già arrivare entro questo fine settimana: assenso al programma, manca il lato economico Claudiopotrebbe affrontare la Roma con in tasca ildigiàto. A quanto riporta La Repubblica, persone vicino al tecnico della Sampdoria assicurano che il progetto presentato da Massimo Ferrero al tecnico blucerchiato ha trovato il suo assenso e ora manca solo l’aspetto economico. Difficoltà che, da quello che trapela, potrebbero essersi ridimensionate complice il “decreto immigrazione” e dalla fiscalità agevolata di cui può disporre. Riguardo ai tempi della fumata bianca si parla di fine settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

