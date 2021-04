Rinnovo Donnarumma: stop alle trattative, Juve alla finestra (Di martedì 27 aprile 2021) Rinnovo Donnarumma: il futuro del classe ’99 sta diventando sempre più complicato. Il Milan resta in standby Gianluigi Donnarumma non ha ancora deciso il proprio futuro. Il Milan, inizialmente, ha proposto una serie di opzioni all’estremo difensore rossonero: la prima offerta prevedeva un quinquennale a 6 milioni di euro più uno di bonus in caso di arrivo in Champions League, che però è stata rispedita al mittente. Il Diavolo ha dunque alzato la parte fissa a 7 milioni ma la risposta è risultata nuovamente negativa. Il club di Via Aldo Rossi ha presentato un’ulteriore offerta: due anni di contratto a 7 milioni di euro più bonus con una clausola rescissoria da 30-35 milioni, in caso di mancato ingresso nella massima competizione europea. Anche in questo caso Raiola ha detto no, ribadendo la richiesta di 12 milioni di euro. Il Milan è in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021): il futuro del classe ’99 sta diventando sempre più complicato. Il Milan resta in standby Gianluiginon ha ancora deciso il proprio futuro. Il Milan, inizialmente, ha proposto una serie di opzioni all’estremo difensore rossonero: la prima offerta prevedeva un quinquennale a 6 milioni di euro più uno di bonus in caso di arrivo in Champions League, che però è stata rispedita al mittente. Il Diavolo ha dunque alzato la parte fissa a 7 milioni ma la risposta è risultata nuovamente negativa. Il club di Via Aldo Rossi ha presentato un’ulteriore offerta: due anni di contratto a 7 milioni di euro più bonus con una clausola rescissoria da 30-35 milioni, in caso di mancato ingresso nella massima competizione europea. Anche in questo caso Raiola ha detto no, ribadendo la richiesta di 12 milioni di euro. Il Milan è in ...

