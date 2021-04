(Di martedì 27 aprile 2021) “Dobbiamo ringraziareche ci sta dando un’opportunità incredibile”. È lapronunciata il 9 aprile scorso durante un incontro online da Maurizio Manna, come denuncia una lettera scritta da Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine deidi Napoli. Manna è unappena eletto nel Comitato centrale di Fofi (deiitaliani) grazie alla vicinanza con il deputato forzista Andrea Mandelli, che dal 2009 è presidente nazionale proprio di Fofi e che ha voluto nominare Manna nonostante fosse stato informato proprio da Santagada delle sue esternazioni sul virus. Lasul “” viene pronunciata durante una riunione a ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: “Ringraziamo Santo Covid”: polemiche per la frase del dirigente della federazione degli ordini dei farmacisti https://… - fattoquotidiano : “Ringraziamo Santo Covid”: polemiche per la frase del dirigente della federazione degli ordini dei farmacisti - Bruna71347573 : RT @CristofaroFranc: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo “. Semplici parole che pronunciamo tante volte ma che ci fanno s… - MaritaMirante : RT @CristofaroFranc: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo “. Semplici parole che pronunciamo tante volte ma che ci fanno s… - CristofaroFranc : “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo “. Semplici parole che pronunciamo tante volte ma che ci fann… -

Ultime Notizie dalla rete : Ringraziamo Santo

Il Fatto Quotidiano

... tra i più importanti cicli pittorici conservati sulla vita deldi Assisi. "Il comparto ...tutti coloro che in questi mesi hanno continuato a seguirci online, dimostrando la loro ...... i cesti di Arianna Ancarani (Tredozio, FC), le tele stampate di Egidio Miserocchi (... cheper la collaborazione. Una prima edizione della mostra si è tenuta nel 2017 alle ...“Dobbiamo ringraziare Santo Covid che ci sta dando un’opportunità incredibile”. È la frase pronunciata il 9 aprile scorso durante un incontro online da Maurizio Manna, come denuncia una lettera scritt ...Le Monache Clarisse del Monastero Santa Chiara, di Paganica, ricevute questa mattina da papa Francesco. Questa mattina il Santo Padre ha ricevuto in Udienza le Monache Clarisse del Monastero Santa Chi ...