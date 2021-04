“Ringraziamo il santo Covid”: l’inaccettabile frase del dirigente di Federazione farmacisti (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr — Sono stati 14 mesi infernali per gli italiani, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: per i farmacisti il Covid è stato una gallina dalle uova d’oro. «Dobbiamo ringraziare santo Covid che ci sta dando un’opportunità incredibile». Non è una nostra iperbole di cattivo gusto, ma una frase realmente pronunciata da Maurizio Manna, dirigente appena eletto nel Comitato centrale di Fofi (Federazione degli ordini dei farmacisti italiani). Sodale — secondo quanto riferito dal Fatto — del presidente nazionale di Fofi e deputato di FI Andrea Mandelli, Manna è stato nominato nonostante Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli, avesse informato in una lettera lo stesso Mandelli della assai irrispettosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr — Sono stati 14 mesi infernali per gli italiani, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: per iilè stato una gallina dalle uova d’oro. «Dobbiamo ringraziareche ci sta dando un’opportunità incredibile». Non è una nostra iperbole di cattivo gusto, ma unarealmente pronunciata da Maurizio Manna,appena eletto nel Comitato centrale di Fofi (degli ordini deiitaliani). Sodale — secondo quanto riferito dal Fatto — del presidente nazionale di Fofi e deputato di FI Andrea Mandelli, Manna è stato nominato nonostante Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine deidi Napoli, avesse informato in una lettera lo stesso Mandelli della assai irrispettosa ...

