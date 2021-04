Rifugio sui monti Sibillini | revocata la gestione | ' Quei giovani hanno lasciato il lavoro per seguirlo'

Advertising

carloraffaeleis : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. Castello di Torre Astura (RM) -Sui resti di una villa romana i Frangipane avevano costruito, ne… - newAnto_sunrise : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. Castello di Torre Astura (RM) -Sui resti di una villa romana i Frangipane avevano costruito, ne… - SofiaEgea1 : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. Castello di Torre Astura (RM) -Sui resti di una villa romana i Frangipane avevano costruito, ne… - lissablu68 : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. Castello di Torre Astura (RM) -Sui resti di una villa romana i Frangipane avevano costruito, ne… - StachAnna : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. Castello di Torre Astura (RM) -Sui resti di una villa romana i Frangipane avevano costruito, ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifugio sui

corriereadriatico.it

I giovani gestori pur avendo un lavoro stabile - continuano i consiglieri - l'hanno lasciato per condurre una struttura dove hanno dovuto spendere forze e denaro, per rimettere in piedi il...Per chi lo compila è un modo per far sapere la propria opinionetemi proposti, un modo per far ... In cerca di '' e conforto, specialmente nei periodi di restrizione della mobilità, in molti ...Il gestore Canzan: «Se il meteo è inclemente, porte sempre aperte. Lunedì 26 ho fatto accomodare due escursioniste, mi autodenuncio» ...MONTEFORTINO - Finisce in consiglio comunale la revoca del contratto di locazione all’attuale gestore del rifugio Rubbiano da parte dell’amministrazione ...