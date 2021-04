Rifiuti riciclati | l’Italia raddoppia la media europea

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA –— osservano gli analisti di Ener2Crowd.com — è ormai una «superpotenza dell’economia circolare». Il nostro Paese ha infatti una percentuale di riciclo pari all’80% sulla totalità dei: il doppio rispetto alla. Il risparmio è pari a 63 milioni di tonnellate equivalenti di tonnellate di CO2 annue. Ed un numero sempre maggiore di imprese stanno avviando una «riconversione verde», insistendo sull’efficientamento energetico e sulle rinnovabili. «Oggi si presenta un’occasione straordinaria per insistere sulla sostenibilità come leva fondamentale per rafforzare la competitività delle aziende, soprattutto in tempi in cui è cruciale rispondere adeguatamente alla crisi scatenata dalla pandemia ed in cui il governo Draghi mette queste tematiche ai vertici dell’agenda politica, istituendo ...