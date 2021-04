Ricordate Barbara Chiappini, la bomba sexy degli anni 2000? Ecco oggi che fine ha fatto (Di martedì 27 aprile 2021) La showgirl italiana Barbara Chiappini, negli anni duemila ha avuto una grande notorietà. Andiamo a scoprire che fine ha fatto Barbara Chiappini (Instagram)Nata a Piacenza nella metà degli anni settanta, la Chiappini si è avvicinata al mondo dello spettacolo lavorando per alcuni fotoromanzi. Qualche anno dopo invece si è spostata nel settore dedicato alla moda, partecipando anche a diversi concorsi di bellezza, come ad esempio all’edizione del 1993 di “Miss Mondo”, la quale si è svolta in Sudafrica. La sua prima apparizione televisiva è stata all’interno della trasmissione “Buona Domenica”, trasmessa dalla Mediaset ed in cui si è esibita nel ruolo di valletta. A cavallo tra gli anni ... Leggi su kronic (Di martedì 27 aprile 2021) La showgirl italiana, negliduemila ha avuto una grande notorietà. Andiamo a scoprire cheha(Instagram)Nata a Piacenza nella metàsettanta, lasi è avvicinata al mondo dello spettacolo lavorando per alcuni fotoromanzi. Qualche anno dopo invece si è spostata nel settore dedicato alla moda, partecipando anche a diversi concorsi di bellezza, come ad esempio all’edizione del 1993 di “Miss Mondo”, la quale si è svolta in Sudafrica. La sua prima apparizione televisiva è stata all’interno della trasmissione “Buona Domenica”, trasmessa dalla Mediaset ed in cui si è esibita nel ruolo di valletta. A cavallo tra gli...

federic07878103 : RT @teampier2: Vi ricordate ciò che disse in trasmissione da Barbara alla donna di cui a detto delle brutte cose su Giulia ? Se non chiedi… - Roberta20797187 : RT @teampier2: Vi ricordate ciò che disse in trasmissione da Barbara alla donna di cui a detto delle brutte cose su Giulia ? Se non chiedi… - teampier2 : Vi ricordate ciò che disse in trasmissione da Barbara alla donna di cui a detto delle brutte cose su Giulia ? Se no… - BISLACCO3 : RT @Ifederik1: Quando Barbara @carmelitadurso imitò Milva a #StaseraCheSera vi ricordate? ?? ?????? #domenicalive - FanpageLadurso : RT @rosa_tedesco13: Ma vi ricordate quando Barbara diceva HASHTAG in Napoletano ?????? @carmelitadurso @LiveNoneladUrso #noneladurso #liveno… -