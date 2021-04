Ricettazione di auto rubate | l’operazione “Crazy Cars” tocca anche la Campania

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNove arresti della polizia di Latina nell’ambito di un’operazione sulladi. Scoperta un’organizzazione con ramificazioni in tutta Italia. In sei sono destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, tre della misura degli arresti domiciliari. Sono tutti accusati didi macchine” è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Latina e del commissariato di Cisterna di Latina insieme a dieci equipaggi dei reparti Prevenzione Crimine Lazio,e Umbria. Sequestrati, nel corso di perquisizioni personali e domiciliari a carico degli indagati, conti correnti, beni mobili e immobili, società per un valore complessivo ...

Furto e appropriazione indebita di autovetture,e riciclaggio sono i principali reati accertati, commessi in concorso dai membri dell'organizzazione nel territorio cremoneseDodici arresti per furto e appropriazione indebita di autovetture,e riciclaggio: questi i principali reati per i quali sono stati eseguiti i provvedimenti giudiziari da parte dei carabinieri di Cremona in una vasta operazione con oltre 100 militari. Le ...Nove arresti della polizia di Latina nell’ambito di un’operazione sulla ricettazione di auto rubate. Scoperta un’organizzazione con ramificazioni in tutta Italia. In sei sono destinatari di un’ordinan ...Il gruppo disponeva di equipaggiamenti e attrezzature altamente professionali, tra cui alcuni apparati per alterazione dei codici delle ...