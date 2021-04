Riaprono i cinema | e Milano è già sold out

(Di martedì 27 aprile 2021) Dalalla tv: le serie cult tratte dai film guarda le foto In molti hanno aspettato questo momento da oltre un anno. Perché un film visto in una salatografica ha una magia unica e irriproducibile tra le mura di casa. Il trattenere il fiato per una scena di suspence, l’esplodere tutti insieme in una risata, il commuoversi all’unisono, l’entusiasmarsi. Questo è il. E il, da ieri, ha riaperto le porte al suo pubblico, offrendogli nuovamente il luogo migliore in cui godersi i film più amati. ...

Adesso che riaprono le sale cinematografiche finalmente potremo vedere l'ultimo film di Carlo Verdone. Ma non ho grandi aspettative sui cinema, molta gente l'ha già visto nelle piattaforme on demand. E il ministro annuncia anche un potenziamento di Cinecittà. Il Teatro Stabile d'Abruzzo riapre il teatro al pubblico e debutta in Prima Nazionale con lo spettacolo "Alza la voce" con Giulia Michelini e Paola Michelini per la regia di Paolo Civati. Pubblico contenuto, ma motivato e soddisfatto al botteghino del cinema Eden, prima sala a riaprire ieri sera in città dopo il lunghissimo lockdown che ha fortemente penalizzato i circuiti cinematografici.