Riapre la Valle del Freddo | suggestiva | particolare | affascinante Le regole per visitarla

(Di martedì 27 aprile 2021) La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha in gestione la riserva naturale delladel, area di superficie di 70 ettari, ricadente nel territorio comunale di Solto Collina, sul versante nord-ovest del monte Ná e confinante a sud con il laghetto di Gaiano. L’area si sviluppa per la maggior parte su terreni di proprietà del Comune di Solto Collina, su aree acquisite a privati da parte della Regione Lombardia, mentre alcuni mappali sono tuttora di proprietà privata. La riserva ha la peculiarità di presentare fenomeni microtermici quali quello dell’emissione di aria fredda da alcune aperture nel suolo le “buche del”, tali da consentire la crescita spontanea di specie vegetali tipiche di zone alpine. Nel 1980 questa area viene dichiarata “biotopo” dalla Regione Lombardia e nel 1983, con apposita deliberazione, viene ...

Candy__Cookie__ : @3KiB3 Sto weekend la Valle D’Aosta riapre alle seconde case: Indovina il meteo? Pioggia e neve...... - News24Italy : #Tra esposizione inedite e omaggi a Dante, da lunedì riapre anche il museo del Precinema - GemonaTurismo : RT @ValleCavanata: Lunedì il FVG passa in zona gialla e la Riserva naturale Valle Cavanata può riaprire al pubblico! L’emergenza sanitari… - somewherefvg : RT @ValleCavanata: Lunedì il FVG passa in zona gialla e la Riserva naturale Valle Cavanata può riaprire al pubblico! L’emergenza sanitari… - Montecarlonews : COYA Monte-Carlo riapre con un viaggio culinario da (ri) scoprire firmato dalla Chef Victoria Vallenilla Gallardo -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Valle

BergamoNews

PADOVA - La riapertura è fissata per stamane alle 10. E ai visitatori che varcheranno il portone di Palazzo Angeli in Prato della, sono riservate due sorprese di grande suggestione. Il Museo del Precinema - Collezione Minici - Zotti , infatti, è pronto ad accogliere il pubblico e per l'occasione proporrà per la prima ...DEL SERCHIO - Con l'apertura di un bypass alternativo terminano i disagi degli abitanti della Val di Turrite nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dopo che la strada di collegamento con molte ...La normalità delle piccole cose. L’Italia può tornare a sedersi al tavolo del ristorante - purché all’aperto - anche di sera: l’ultima cena fuori era stata ...StampaDa oggi riaprono ristoranti a pranzo e a cena in zona gialla ma solo all’aperto: il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, “salvo che siano tutte conviventi”. L’ultima ...