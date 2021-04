Riapre il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi

(Di martedì 27 aprile 2021) Per info e prenotazioni: https://.sma.unipi.it/2021/04/- il -- 2/ Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... ...

Advertising

museiincomune : A partire dal #26aprile il Sistema Musei Civici di @Roma riapre al pubblico: da lunedì, infatti, si possono visitar… - abollis : RT @museomiramare: Si riapre! ???? Da #sabato #PrimoMaggio vi aspettiamo al #Museo storico di #Miramare Abbiamo concluso i restauri dei serra… - terninrete : A Terni riapre il CAOS #Terni #Caos #museo #riapertura #Macchinecelibi - lorenzoniadrian : A Terni riapre il CAOS #Terni #museo #riapertura #Caos #Macchinecelibi - ArteMagazine : Con la mostra “Foresta M9” riapre al pubblico M9 - Museo del ’900 di Venezia Mestre -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Museo

'C'è un bisogno di cultura e l'offerta culturale, come abbiamo visto ieri, sta già richiamando persone che aspettavano da tanto tempo che si tornasse al cinema, al teatro, al", ha commentato il ...Per info e prenotazioni: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2021/04/- il -- della - grafica - 2/ Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... ...ha lavorato, nei mesi trascorsi, per essere pronta a riaprire i battenti ed accogliere i visitatori ... Prima della tua visita, informati sul sito www.museisenesi.org o contatta direttamente il museo.Con l’ingresso della regione Friuli Venezia Giulia in zona gialla e le conseguenti norme che riguardano la possibilità di accedere nuovamente a numerosi servizi, anche il Museo storico di Miramare ria ...