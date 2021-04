Riaperture | Tesei punta sull' estate | ' Poche regole | molti controlli Piena fiducia nei cittadini Stop coprifuoco'

Advertising

Umbria24 : Riaperture e ristoranti, Tesei: «Spostare coprifuoco almeno alle 23. Serve flessibilità» -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Tesei

PerugiaToday

La fase 3 della pandemia, la peggior per l'Umbria , è ufficialmente alle spalle ed ora la Regione punta con coraggio sull'estate per ridare respiro alla provata economia regionale. La presidente, nel giorno della presentazione dei 45 progetti per il Piano di resistenza nazionale (da finanziare con il Recovery Found) in consiglio regionale, ha voluto rimarcare il forte impegno per la ...... dall'altra quella della Presidentee della maggioranza di centrodestra che intende stringere i tempi per poter comunicare ufficialmente le. Tanto che, per quanto riguarda la città ...Ristoranti: ok a pranzo e cena ma solo all’aperto, resta il coprifuoco. Scuole superiori in presenza al 70% . Sulle indicazioni per negozi e centri commerciali inserita la data di oggi invece che del ...Siamo alla vigilia della fatidica data del 26 aprile quando si riapriranno parzialmente bar e ristoranti, solo all’aperto è bene ricordarlo, e ancora sono molto i dubbi che solo in queste ore varie di ...