Riaperture, lo strano lunedì a tavola. "Di solito siamo chiusi Ma bisognava esserci" (Di martedì 27 aprile 2021) Il centro di Bologna si riempie di nuovo di gente e in via Indipendenza torna a illuminarsi l'insegna del Diana . Il menu della ripartenza è identico a quello delle altre città: dehors e spazi all'... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Il centro di Bologna si riempie di nuovo di gente e in via Indipendenza torna a illuminarsi l'insegna del Diana . Il menu della ripartenza è identico a quello delle altre città: dehors e spazi all'...

Advertising

Vince08440165 : RT @Zippo88lrr: Sono passati 53 giorni, e ancora il disastro riesplosione contagi in #Texas causa #riaperture non si vede manco col binocol… - marcomazzo : RT @Zippo88lrr: Sono passati 53 giorni, e ancora il disastro riesplosione contagi in #Texas causa #riaperture non si vede manco col binocol… - MarySpes : RT @Zippo88lrr: Sono passati 53 giorni, e ancora il disastro riesplosione contagi in #Texas causa #riaperture non si vede manco col binocol… - Richard49640649 : RT @Zippo88lrr: Sono passati 53 giorni, e ancora il disastro riesplosione contagi in #Texas causa #riaperture non si vede manco col binocol… - tiziodesio : RT @Zippo88lrr: Sono passati 53 giorni, e ancora il disastro riesplosione contagi in #Texas causa #riaperture non si vede manco col binocol… -