Riaperture | a Roma torna la movida nel primo giorno di zona gialla Controlli serrati e pochi assembramenti | la polizia | “Nessuna criticità”

(Di martedì 27 aprile 2021) A Trastevere, cuore delladi, sial tavolo dell’aperitivo neldi. Nonostante fosse lunedì, lungo i dehors nelle strette vie del rione la maggior parte di bar e ristoranti hanno ritrovato in poco tempo i propri clienti. “Finalmente, sono contenta. È comere ad una libertà…vigilata”, commenta un’avventrice prima di raggiungere le sue amiche. L’affluenza nei locali è consistente, ma complice la giornata infrasettimanale non si registrano particolari. Solo nei gruppi dei più giovani si può vedere qualche mascherina abbassata di troppo e qualche metro di distanziamento in meno. Idellalocale sono stati rigidi e gli agenti ...

Il primo giorno in cui bar e ristoranti hanno potuto riaprire i dehor e gli spazi all'aperto, ospitando i clienti anche la sera, ha piovuto in gran parte d'Italia. Il ritorno delle zone gialle non è s ...Anche una delegazione marchigiana ieri ha fatto sentire la propria voce a Roma: "I nostri fatturati si sono azzerati" ...