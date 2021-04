Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Sasso: “Presidenti delle Regioni preoccupati dalla situazione dei trasporti pubblici locali” - radioaldebaran : Riapertura delle scuole superiori, trasporto pubblico senza criticità - #Liguria #Trasporti - - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Con l'Italia quasi tutta in fascia gialla, nonostante il coprifuoco, con la riapertura di molte attività si prova a tornare all… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

Roma, 27 apr 15:00 - Con ladelle, servizi di controllo mirati e una task force per evitare assembramenti. Con ladellesecondarie...Roma " Con la ripresa delle attivita' in presenza per lesuperiori di secondo grado, da un minimo del 70% fino al 100% nelle zone gialle e arancioni, l'articolazione oraria delle Linee S sara' rimodulata. Dal 3 maggio prossimo, infatti, i bus ...Ieri in Liguria le scuole superiori hanno riaperto in presenza per il 70% degli studenti. C’era qualche timore per la situazione del trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma, ma secondo quanto ri ...Dal tracciamento ai trasporti è cambiato ben poco dall’inizio dell’anno. Il problema di fondo rimane ed è più grave in quelle regioni dove la confusione vince sempre sulla chiarezza. Una? La Puglia ...