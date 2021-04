(Di martedì 27 aprile 2021) "In questo momento i dati del contagio nonparticolarmente severi, il personale in buona parte ha ricevuto la prima dose del vaccino, quindi penso ci siano lepositive perl'insenza ulteriori stop". L'articolo .

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Giannelli (ANP): “Ci sono le premesse per finire anno scolastico in presenza” - Diregiovani : Ecco la nuova edizione del #TgDiregiovani. Dal riapertura delle #scuole al trailer del nuovo film di #Spielberg, pa… - ProDocente : Riapertura scuole, Sasso: “Presidenti delle Regioni preoccupati dalla situazione dei trasporti pubblici locali” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

...tornati a seguire le lezioni in presenza in Puglia dimostra il "totale fallimento della... L'associazione ha promosso tra i dirigenti scolastici di circa 100della regione un sondaggio ......6% degli alunni, nelledel secondo ciclo il 6,6% . E la bassa percentuale di studenti tornati a seguire le lezioni in presenza in Puglia dimostra il 'totale fallimento dellanel ...Il leader del movimento Diritti Civili: "Il virus continua a contagiare bambini e insegnanti e seminare morte (siamo oramai a mille morti, dall’inizio della pandemia)!" ...Tutti negativi i 230 test rapidi (circa) eseguiti questo pomeriggio a Torrenova, nello nello screening organizzato nel piazzale del campo sportivo e rivolto alla popolazione scolastica. L’iniziativa h ...