boom di pubblico nelle sale nel giorno della Riapertura dei cinema, come testimonia la fila di gente creatasi al Beltrade di Milano già dalle 6 di mattina. Nel giorno in cui è avvenuta la Riapertura dei cinema, a distanza di sei mesi dall'ultima volta, è stato registrato un boom di gente nelle sale, con tanto di fila creatasi già alle 6 di mattina al Beltrade di Milano. In alcuni casi, come accaduto al Nuovo Sacher di Roma, il pubblico è stato accolto direttamente da personalità illustri come Nanni Moretti. Sei mesi. Tanto è trascorso da quando le sale cinematografiche sono state ...

BestMovieItalia : Rifkin’s Festival: il nuovo film di Woody Allen inaugura la riapertura dei cinema italiani! -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Riapertura cinema, è boom al Beltrade di Milano: gente in fila dalle 6 di mattina - salteditions : RT @infoitcultura: All'alba al cinema: successo per la maratona di riapertura del Beltrade di Milano - TheSpaceCinema : @Elisabetta82 Gentile Elisabetta, non vediamo l'ora di riaprire i nostri cinema. Appena possibile comunicheremo la… - antonellaa262 : Uci Cinemas: anche per le sale in Campania è stata annunciata la riapertura per la metà del mese di maggio. Ecco le… -