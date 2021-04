Renzi: “Il coprifuoco va tolto o rivisto” (Di martedì 27 aprile 2021) Matteo Renzi sul coprifuoco: “In questo modo non ha senso. Nei prossimi giorni andrà tolto e non diamo la vittoria a Salvini”. ROMA – Matteo Renzi sul coprifuoco si schiera con Salvini e Meloni. Nella sua e-news il leader di Italia Viva chiede al governo di rivedere la misura. “E’ ovvio che vada rivisto – si legge nel post – lo sanno tutti e privatamente lo dicono: così non ha senso. Dunque nei prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto o l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini è un errore politico delle forze di maggioranza che hanno voglia di un Papeete 2“. “Continuiamo con le riaperture” Il leader di Italia Viva spinge per continuare con le riaperture. “In molti pensano che Salvini cada nel tranello e faccia un passo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Matteosul: “In questo modo non ha senso. Nei prossimi giorni andràe non diamo la vittoria a Salvini”. ROMA – Matteosulsi schiera con Salvini e Meloni. Nella sua e-news il leader di Italia Viva chiede al governo di rivedere la misura. “E’ ovvio che vada– si legge nel post – lo sanno tutti e privatamente lo dicono: così non ha senso. Dunque nei prossimi giorni ilandrào l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini è un errore politico delle forze di maggioranza che hanno voglia di un Papeete 2“. “Continuiamo con le riaperture” Il leader di Italia Viva spinge per continuare con le riaperture. “In molti pensano che Salvini cada nel tranello e faccia un passo ...

Advertising

HuffPostItalia : Renzi sulla scia di Salvini: 'Il coprifuoco va tolto' - RaiNews : #coprifuoco, #Salvini continua la raccolta delle firme, #Renzi: 'Va tolto, così non ha senso' - AnnalisaChirico : “Il coprifuoco alle 22 non ha senso. Nei prossimi giorni andrà tolto o l’orario prolungato”, così @matteorenzi. Leg… - tiz2060 : RT @AnnalisaChirico: “Il coprifuoco alle 22 non ha senso. Nei prossimi giorni andrà tolto o l’orario prolungato”, così @matteorenzi. Leggi… - Luca80093108 : RT @HuffPostItalia: Renzi sulla scia di Salvini: 'Il coprifuoco va tolto' -