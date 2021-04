Registro Telematico Nazionale Operatori Socio Sanitari. La proposta di legge di Migep e SHC inviata al Ministro Speranza. (Di martedì 27 aprile 2021) La Federazione Migep e il sindacato SHC OSS presentano la loro proposta di legge sull’istituzione del Registro Telematico Nazionale degli Operatori Socio Sanitari. La Federazione Migep e il Sindacato SHC scrivo al Ministro della salute Roberto Speranza, ai sottosegretari Pierpaolo Sileri e Andrea Costa e alla senatrice Paola Boldrini. Ecco la missiva delle due organizzazione e la proposta di legge per l’istituzione Registro Telematico Nazionale degli Operatori Socio Sanitari. La lettera di Migep e SHC OSS al ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) La Federazionee il sindacato SHC OSS presentano la lorodisull’istituzione deldegli. La Federazionee il Sindacato SHC scrivo aldella salute Roberto, ai sottosegretari Pierpaolo Sileri e Andrea Costa e alla senatrice Paola Boldrini. Ecco la missiva delle due organizzazione e ladiper l’istituzionedegli. La lettera die SHC OSS al ...

