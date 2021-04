Reggio Calabria | tragedia sfiorata sul Corso Garibaldi | bimba travolta da ragazzino con la bici elettrica | è SOS pedoni

(Di martedì 27 aprile 2021), nel tardo pomeriggio di oggi suluna bordo di unaha travolto una bambina nell’isola pedonale della cittànel tardo pomeriggio di oggi sul, l’isola pedonale del centro storico di: intorno alle 19.30 nel cuore della via dello shopping cittadino, una bordo di unaha investito e travolto una bambina che stava passeggiando con la sorella e i genitori. Momenti di grande paura, ma fortunatamente la bambina se l’è cavata con un grande spavento. Immediatamente soccorsa dai genitori tra le ...

Advertising

poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - ItalianAirForce : Si è concluso un #TrasportoSanitarioUrgente da Reggio Calabria a Ciampino con un #Falcon50 a favore di un neonato i… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di un neonato in imminente pericolo di vita da Reggio Calabria a… - zazoomblog : Reggio Calabria tragedia sfiorata sul Corso Garibaldi: bimba travolta da ragazzino con la bici elettrica è SOS pedo… - reggiotv : Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che,… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Altro che la Salerno -Poi entro il 2032 saranno completati gli investimenti per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Salerno ee quelli per l'attraversamento, sempre ad alta ...Ecco cosa c’è scritto nel corposo testo trasmesso dal governo al Parlamento: «Salerno-Reggio Calabria: al completamento dell'intero progetto, il tempo di percorrenza sarà ridotto di 80 minuti; inoltre ...Anzi sì, di immobile c’è la proposta progettuale arrivata da queste latitudini, dato che, Ponte a parte, il territorio non è stato capace di proporre altro, ad esempio sulla zona falcata, a differenza ...