Reggio Calabria: il Consiglio Metropolitano approva la mozione per chiedere al Governo il raddoppio delle somme del Recovery Fund destinate al Sud (Di martedì 27 aprile 2021) Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà consegna le istanze dell’aula di Palazzo Alvaro al Prefetto Massimo Mariani approvata dall’unanimità dei presenti la mozione, presentata in Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria dal vicesindaco Armando Neri, che “impegna il sindaco e l’intera assemblea di Palazzo Alvaro a chiedere al Governo il raddoppio delle somme, inserite nel Recovery Fund, previste per il Sud Italia”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, a conclusione della riunione, si è recato dal Prefetto Massimo Mariani per presentare le istanze pervenute dal Consiglio Metropolitano. “Il ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021), il sindaco Giuseppe Falcomatà consegna le istanze dell’aula di Palazzo Alvaro al Prefetto Massimo Marianita dall’unanimità dei presenti la, presentata indidal vicesindaco Armando Neri, che “impegna il sindaco e l’intera assemblea di Palazzo Alvaro aalil, inserite nel, previste per il Sud Italia”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, a conclusione della riunione, si è recato dal Prefetto Massimo Mariani per presentare le istanze pervenute dal. “Il ...

Advertising

borghi_claudio : Nel discorso di Draghi ci sono TAV ovunque... da Genova, per Pescara, per Reggio Calabria... Via il codice degli ap… - poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - ItalianAirForce : Si è concluso un #TrasportoSanitarioUrgente da Reggio Calabria a Ciampino con un #Falcon50 a favore di un neonato i… - anna_veraldi : RT @DBking85: Il Museo del Mare di Zaha Hadid, a Reggio Calabria, si farà. Un finanziamento di 53 milioni di euro destinati a @ReggioCal ,… - spinnakerkr : RT @DBking85: Il Museo del Mare di Zaha Hadid, a Reggio Calabria, si farà. Un finanziamento di 53 milioni di euro destinati a @ReggioCal ,… -