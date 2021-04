(Di martedì 27 aprile 2021) Buone notizie per la. La società ha comunicato “che ildimolecolari a cui si è sottoposto oggi l’intero gruppo, ha dato esito negativo peri tesserati“. Sul sito ufficiale del club si legge anche che “il sestodisarà effettuato nella giornata di giovedì”. Laè al momento nona in classifica, con 47 punti in classifica. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Reggina, tutti negativi dopo il quinto ciclo di tamponi - psb_original : Reggina, scampato pericolo: tamponi tutti negativi #SerieB - strillsport : Reggina, altro giro di tamponi: tutti negativi - Strill_it : Reggina, nuovo ciclo di tamponi: tutti negativi - reggiotv : La Reggina comunica che il quarto ciclo di tamponi molecolari a cui si è sottoposto oggi l’intero gruppo, ha dato… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina tutti

pianetaserieb.it

Per Calderoni gli ultimi minuti in campo risalgono al 16 gennaio scorso, in casa della... In questo infuocato finale di campionato ci sarà bisogno di. Anche di Zuta il quale, dopo una ...Il comunicato della società "Lacomunica che il quinto ciclo di tamponi molecolari a cui si è sottoposto oggi l'intero gruppo, ha dato esito negativo peri tesserati. Il sesto ciclo di ...Tour de force da brividi per la Reggina di Baroni, a caccia di un posizionamento nei playoff promozione. Gli amaranto in campo sabato 1 maggio a Cremona, poi martedì sfida casalinga ...Buone notizie per la Reggina: tutti negativi dopo il quinto ciclo di tamponi, ecco il comunicato ufficiale del club, nono in Serie B ...