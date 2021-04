Reddito di emergenza, slitta la scadenza a fine maggio e per chi viene da Naspi solo 400 euro (Di martedì 27 aprile 2021) E come era largamente previsto vista la enorme mole di domande che stanno arrivando tramite i Patronati o tramite i profili personali Inps dei cittadini, le domande per il Reddito di emergenza vengono prorogate. È stato direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a confermare questa proroga. L'aumento della platea dei beneficiari rispetto allo scorso anno e il fatto che per tutti è diventata necessaria la nuova istanza, anche se già beneficiari del sostegno nel 2020 ha portato a questa inevitabile proroga dei termini di presentazione. Ma proprio sull'estensione dei beneficiari della misura arrivano alcune delucidazioni in merito, soprattutto per chi proviene da periodi di Naspi e DIs-Coll. Rem: arriva la proroga al 31 maggio 2021 Per fare domanda per il Reddito di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 aprile 2021) E come era largamente previsto vista la enorme mole di domande che stanno arrivando tramite i Patronati o tramite i profili personali Inps dei cittadini, le domande per ildivengono prorogate. È stato direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a confermare questa proroga. L'aumento della platea dei beneficiari rispetto allo scorso anno e il fatto che per tutti è diventata necessaria la nuova istanza, anche se già beneficiari del sostegno nel 2020 ha portato a questa inevitabile proroga dei termini di presentazione. Ma proprio sull'estensione dei beneficiari della misura arrivano alcune delucidazioni in merito, soprattutto per chi proda periodi die DIs-Coll. Rem: arriva la proroga al 312021 Per fare domanda per ildi ...

INPS_it : #AnteprimaStampa #Rem Reddito di Emergenza: Prorogato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande - cislareametrobo : RT @InasCisl: +++ REDDITO DI EMERGENZA: PROROGA PER LA DOMANDA +++ ? @INPS_it ha rinviato di un mese la scadenza Per la tua domanda GRAT… - CISLAbruzzoMoli : RT @InasCisl: +++ REDDITO DI EMERGENZA: PROROGA PER LA DOMANDA +++ ? @INPS_it ha rinviato di un mese la scadenza Per la tua domanda GRAT… - GiorgioBergesio : RT @Agricolae1: @SenatoStampa, danni da #gelate. @GiorgioBergesio (@LegaSalvini): A rischio 150mila lavoratori stagionali, garantire access… - Agricolae1 : @SenatoStampa, danni da #gelate. @GiorgioBergesio (@LegaSalvini): A rischio 150mila lavoratori stagionali, garantir… -