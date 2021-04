Reddito di cittadinanza | crescono i beneficiari | 559 euro l’importo medio

Advertising

Agenzia_Ansa : Denunciate 76 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Venticinque erano già condannate per maf… - repubblica : Catania, un esercito di mafiosi con il reddito di cittadinanza: 76 denunciati - ilriformista : Dovranno restituire i 600mila euro ottenuti illegalmente col Reddito di cittadinanza - Luciano06815942 : RT @piergiuseppe36: Reddito di cittadinanza, altra vergogna a Catania: l’assegno a 76 mafiosi, si sono intascati 600mila euro - paspro2 : “Mister 10%” Caianiello finisce senza un euro. E chiede il reddito di cittadinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Nel mese di marzo 2021, i nuclei percettori didisono stati poco più di un milione, mentre i percettori di Pensione disono stati 92mila, per un totale di 1,1 milioni di nuclei pari a 2,6 milioni di persone ...Ancora un'azione delle forze dell'ordine per sgominare gli ormai soliti abusivi deldi. Sorprese tra le denunce. Ancora furbetti deldi, ma stavolta, come successo in alcune occasioni il caso risalta ancora di più agli occhi. Non parliamo ...Tra gennaio e marzo 2021, le famiglie che hanno avuto almeno una mensilità del reddito o della pensione di cittadinanza sono state 1.484.444 per quasi 3,4 milioni di persone coinvolte. Così emerge da ...A marzo 2021 il beneficio è stato percepito da 1,1 milioni di nuclei e ha coinvolto 2,6 milioni di persone per un importo medio di 559 euro mensili.