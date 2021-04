Reddito di cittadinanza, a marzo 2,6 milioni di beneficiari: importo medio 584 euro. 129mila famiglie l’hanno perso causa aumento dell’Isee (Di martedì 27 aprile 2021) Torna a crescere a marzo il numero dei nuclei familiari che hanno usufruito del Reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza. È quanto spiega in una nota l’Osservatorio dell’Inps, secondo la quale nel mese di marzo 2021 sono state poco più di un milione le famiglie che hanno percepito il Reddito, mentre i percettori della pensione di cittadinanza sono circa 1,1 milioni di famiglie, pari a 2,6 milioni di persone coinvolte di cui 662mila minorenni. In relazione al primo trimestre del 2021, sono 1,5 milioni i nuclei che hanno percepito almeno una mensilità di Reddito o pensione di cittadinanza, pari a 3,4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Torna a crescere ail numero dei nuclei familiari che hanno usufruito deldio della pensione di. È quanto spiega in una nota l’Osservatorio dell’Inps, secondo la quale nel mese di2021 sono state poco più di un milione leche hanno percepito il, mentre i percettori della pensione disono circa 1,1di, pari a 2,6dine coinvolte di cui 662mila minorenni. In relazione al primo trimestre del 2021, sono 1,5i nuclei che hanno percepito almeno una mensilità dio pensione di, pari a 3,4 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Denunciate 76 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Venticinque erano già condannate per maf… - repubblica : Catania, un esercito di mafiosi con il reddito di cittadinanza: 76 denunciati - ilriformista : Dovranno restituire i 600mila euro ottenuti illegalmente col Reddito di cittadinanza - vale0100 : @MariangelaPira Per non parlare del reddito di cittadinanza basato sull'isee ordinario e pieno di tempi blibici per… - autocostruttore : Reddito di cittadinanza ai mafiosi e ai loro parenti: 76 denunciati a Catania -