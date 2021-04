Reddito di cittadinanza | 76 denunciati a Catania | condannati per mafia e familiari

(Di martedì 27 aprile 2021) Carabinieri del comando provinciale die del Nucleo ispettorato del lavoro hanno denunciato 76 persone per indebita percezione deldi. Venticinque sono persone già condannate per, le altre 51, comprese 46 donne, hanno ottenuto il beneficio omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c’era anche un congiunto condannato definitivamente per il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Denunciati sei rumeni di Bruno Cantamessa Hanno percepito indebitamente una somma complessiva di circa 44mila euro come 'di', attestando falsamente la residenza e le pendenze penali. Per questo motivo i Carabinieri del Nor della Compagnia di Casale a conclusione dell'attività di controllo - condotta ...