Recuperato nell'Adige il corpo di Peter Neumair, ucciso dal figlio 30enne (Di martedì 27 aprile 2021) È stato confermato che il ccadavere trovato nell'Adige a Trento è di Peter Neumair, il 65enne ucciso dal figlio Benno, reo confesso dell'omicidio di entrambi i genitori. L'identificazione è avvenuta ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) È stato confermato che il ccadavere trovatoa Trento è di, il 65ennedalBenno, reo confesso dell'omicidio di entrambi i genitori. L'identificazione è avvenuta ...

Advertising

ninda1952 : RT @v33Redazione: Il cadavere di Peter Neumair recuperato nell’Adige a Trento - CaressaGiovanni : Recuperato nell'Adige il corpo di Peter Neumair, ucciso dal figlio 30enne - v33Redazione : Il cadavere di Peter Neumair recuperato nell’Adige a Trento - debrowniess : ho visto qualche film qua e là poi nell'estate 2018 ho recuperato tutti i film perché amavo lo Spiderman di Tom Hol… - bronvyaur : Niente Oscar per me quest'anno perché non ho recuperato mezzo film ragazzi mi faccio schifo da sola ma ho visto tut… -