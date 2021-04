Recovery, von der Leyen: “Per Europa è opportunità del secolo” (Di martedì 27 aprile 2021) “Abbiamo 750 mld di euro per costruire l’Ue del futuro. E’ l’opportunità del secolo per l’Europa, davvero un momento storico”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un videomessaggio in vista della consegna dei piani nazionali di ripresa e di resilienza, prevista entro il 30 aprile. La Commissione, continua von der Leyen, “assicurerà che questi piani riflettano il nostro elevato livello di ambizione: lo dobbiamo ai nostri cittadini, in particolare alle giovani generazioni”. Ora che le vaccinazioni contro Covid-19 “stanno prendendo velocità” anche in Europa, “è essenziale che la nostra economia, colpita duramente dalla pandemia, si riprenda. Siamo appena entrati in una fase cruciale: abbiamo 750 mld di euro, dal nostro piano Next Generation Eu, che ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) “Abbiamo 750 mld di euro per costruire l’Ue del futuro. E’ l’delper l’, davvero un momento storico”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in un videomessaggio in vista della consegna dei piani nazionali di ripresa e di resilienza, prevista entro il 30 aprile. La Commissione, continua von der, “assicurerà che questi piani riflettano il nostro elevato livello di ambizione: lo dobbiamo ai nostri cittadini, in particolare alle giovani generazioni”. Ora che le vaccinazioni contro Covid-19 “stanno prendendo velocità” anche in, “è essenziale che la nostra economia, colpita duramente dalla pandemia, si riprenda. Siamo appena entrati in una fase cruciale: abbiamo 750 mld di euro, dal nostro piano Next Generation Eu, che ...

