Recovery | Serracchiani | ' ora responsabilità | chi cede a convenienza politica mina Pnrr'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "E' il momento dellae dell'unità, chiallal'ambizioso progetto" delPlan. Così la capogruppo dem, Debora, intervenendo in Aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul. "Per il Pd - rimarca in un passaggio - la centralità del Parlamento è un principio non negoziabile e, nell'ultima risoluzione, la maggioranza impegnava il governo al pieno coinvolgimento del Parlamento". Nel suo intervento, la presidente dei deputati dem rimarca come il Next Generation Ue segni il cambiamento dell'Europa, "che non era scontato", lasciando il passo all'Europa "sognata dai padri fondatori", che ha sconfitto "quella ...